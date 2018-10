Simona Halep, nominalizata la titlul de tenismena anului 2018! Mihaela Buzarnescu lupta si ea pentru un premiu WTA

WTA a anuntat nominalizarile pentru premiile finalului de sezon.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

WTA a anuntat luni seara nominalizarile pentru premiile pe care le va oferi la final de sezon, iar Romania are doua tenismene pe lista. Este vorba despre, evident, Simona Halep, si Mihaela Buzarnescu.

Liderul mondial din WTA se afla pe lista tenismenelor nominalizate pentru titlul de “Cea mai buna jucatoare a anului 2018”. Sportiva noastra a ocupat locul 1 WTA pe toata durata anului, mai putin 4 saptamani, timp in care Wozniacki i-a stat in fata, a castigat trei turnee, printre care si Roland Garros, bifand astfel primul sau succes intr-un turneu de Grand Slam, si a fost foarte constanta pe toata durata acestui an competitional.

Pe langa Simona, campioana la Shenzhen, Roland Garros si Montreal, au mai fost nominalizate Angelique Kerber (Sydney, Wimbledon), Naomi Osaka (Indian Wells, US Open), Caroline Wozniacki (Australian Open, Eastbourne, Beijing) si Petra Kvitova (St Petersburg, Doha, Praga, Madrid, Birmingham).

In sezonul precedent, acest titlu i-a fost acordat ibericei Garbine Muguruza.

Mihaela Buzarnescu este si ea in cursa, insa pentru titlul de "Revelatia Anului 2018". Miki se va lupta pentru acest trofeu cu Amanda Anisimova, Danielle Collins, Sofia Kenin si Aryna Sabalenka. Castigatoarele vor fi anuntate pe 19 octombrie, la Singapore, insa jurnalistii specializati in tenis vor vota pana vineri, 12 octombrie.

Cea mai buna jucatoare:

Simona Halep

Angelique Kerber

Petra Kvitova

Naomi Osaka

Caroline Wozniacki

Cea mai buna pereche de dublu:

CoCo Vandeweghe / Ashleigh Barty

Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova

Elise Mertens / Demi Schuurs

Kristina Mladenovic / Timea Babos

Cea mai mare imbunatatire:

Kiki Bertens

Julia Goerges

Daria Kasatkina

Elise Mertens

Wang Qiang

Aliaksandra Sasnovich

Revelatia sezonului:

Amanda Anisimova

Danielle Collins

Mihaela Buzarnescu

Sofia Kenin

Aryna Sabalenka

Revenirea anului:

Belinda Bencic

Bethanie Mattek-Sands

Ajla Tomljanovic

Serena Williams