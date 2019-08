US OPEN, REZUMATUL ZILEI: Alarma de tenis in Orasul care nu doarme niciodata, ziua 1

Aici ai tot ce s-a intamplat in prima zi de la US Open.

Un turneu de tenis fara surprize nu este un turneu de mare slem. Complexul Billie Jean King a gazduit eliminarea timpurie a fostei campioane de la New York, Angelique Kerber, dupa set castigat cu 6-0. Nimic dubios aici, mergem mai departe.

Ashleigh Barty si Karolina Pliskova au muncit din greu pentru calificarile lor in turul secund, la fel ca Mladenovic si Konta, care au sfarsit victorioase la capatul celor mai competitive meciuri din prima zi pe tabloul feminin.

In sesiunea de seara, a fost vorba doar despre America. Serena Williams a umilit-o pe Maria Sharapova pe Arthur Ashe, Venus Williams i-a lasat chinezoaicei Saisai Zheng doar un game, iar Madison Keys s-a descatusat la randul ei cu un 6-0, administrat in setul doi japonezei Misaki Doi. Sofia Kenin a trecut si ea mai departe, ratificandu-si forma buna.

Peste toate acestea, tabloul feminin ne-a lasat si noua un motiv de fericire, Ana Bogdan bifand a patra calificare consecutiva in turul doi la US Open si confirmandu-si propensiunea catre acest Slam.

Pe tabloul masculin, Novak Djokovic s-a grabit sa incheie o victorie de rutina in trei seturi cu Baena, Daniil Medvedev nu s-a clintit deloc nici el cu Gunneswaran si mai are 3 victorii pana la indeplinirea obiectivului, anume sferturile de finala. Kei Nishikori n-a fost supus la un test prea greu, adversarul sau, Trungelliti accidentandu-se, in vreme ce Tomas Berdych – care a declarat recent ca tenisul din 2019 este mult prea greu pentru el – a pierdut in primul tur, schiopatand la finalul meciului cu Brooksby.

Au fost victorii greu obtinute, dar totusi clare si pentru Reilly Opelka, Grigor Dimitrov si Stan Wawrinka in fata unor oponenti incomozi, ca Fabio Fognini, Andreas Seppi, respectiv Jannik Sinner.

Seara s-a incheiat cu Roger Federer, dar cu un Roger Federer care ne-a oferit o priveliste rara: a pierdut set in primul tur pe Arthur Ashe, in fata numarului 190 ATP, Sumit Nagal. Miscarile greoaie ale lui Roger au trimis semnale negative cu privire la starea sa de spirit, dar mai ales privind pofta sa de tenis, un aspect care de obicei era prezent in mod indiscutabil in cazul lui Federer.

Lucruri de retinut dupa prima zi de la US Open 2019:

• Federer pierde set cu numarul 190 ATP, nu arata prea bine nici fizic, nici psihologic

• Daniil Medvedev bifeaza a 17-a victorie in ultimele 19 meciuri

• Surorile Williams sunt in mare forma. Au cedat impreuna numai 3 game-uri in fata Sharapovei, respectiv lui Zheng.

• Ana Bogdan se simte ca acasa la New York City, dupa a patra victorie consecutiva in minimum de seturi

• Este posibil sa fii fosta campioana la US Open, sa castigi un set cu 6-0 si totusi sa pierzi acel meci. Kerber ne-a demonstrat-o.

Autor: Marcu Czentye