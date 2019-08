Andy Murray, prima victorie dupa aproape un an! Britanicul nu s-a inscris la US Open si participa la turneul lui Nadal

Din acest motiv, Murray a luat decizia de a se retrage de la US Open si de a participa in aceasta saptamana la Openul Rafa Nadal, turneu de tip challenger organizat in Mallorca.

Andy Murray l-a invins 6-0, 6-1 pe tanarul francez Imran Sibille, sportiv care a castigat doar 150 de dolari din tenis pana in prezent

In comparatie, Andy Murray a castigat peste 60 de milioane de dolari din tenis.

Debutul de succes al scotianului la Mallorca s-a desfasurat pe o arena mica, dar plina a Complexului Sportiv Rafa Nadal. Fostul numar 1 ATP s-a impus dupa doar 43 de minute de joc in fata lui Imran Sibille, din Franta, unul dintre elevii Acadamiei Rafael Nadal.

Andy Murray, actualul numar 328 ATP, va juca in turul al doilea cu Norbert Gombos din Slovacia, ocupantul pozitiei 115 in acelasi clasament.

This is the actual live feed we’ve been presented with of Andy Murray playing a tennis match. In 2019! pic.twitter.com/ukktPmMKCq