US OPEN 2019 | Sharapova, DISTRUSA de Serena Williams in cel mai asteptat meci al primului tur! Americanca s-a impus in doar 58 de minute

US Open a inceput la feminin cu un duel tare in primul tur.

Confruntarea dintre Serena Williams si Maria Sharapova din primul tur de la US Open nu a impresionat pe masura asteptarilor. A fost un meci cu o singura jucatoare pe teren, anume Serena, care s-a impus cu un dublu 6-1, in doar 58 de minute de joc. Serena a servit 5 asi, a castigat 78% din punctele jucate cu primul serviciu, a convertit 5/6 mingi de break si a bifat 16 lovituri direct castigatoare. La aceleasi capitole, Sharapova a avut doar un as, a castigat 52% din punctele jucate pe primul serviciu, a avut o conversie goala la mingile de break, 0/5 si a trimis numai 6 winnere.

Acum, scorul intalnirilor directe dintre Serena Williams si Maria Sharapova este de 20-3 pentru americanca, cu mentiunea ca una dintre victoriile rusoaicei este creditata oficial, dar acel meci nu s-a desfasurat, Serena fiind accidentata.

In turul al doilea, Serena Williams va juca cu Caty McNally, o jucatoare in varsta de 17 ani, care a trecut in turul inaugural, scor 2-0 la seturi de elvetianca de origine maghiara, Timea Baczinsky.

Start solid la US Open pentru Serena Williams, Venus Williams, Elina Svitolina si Madison Keys

Nu doar Serena, cap de serie numarul 8 a debutat puternic pe tabloul principal. O alta favorita, Madison Keys, numarul 10 WTA s-a impus scor 7-5, 6-0 in meciul cu japoneza Misaki Doi, asigurandu-si un duel in turul secund cu chinezoaica Zhu Lin, numarul 122 WTA.

In aceeasi prima zi de concurs, Venus Williams a invins-o expeditiv pe chinezoaica Saisai Zheng, scor 6-1, 6-0.

Elina Svitolina, favorita 5 la castigarea competitiei, a eliminat-o pe americanca Whitney Osuigwe, scor 6-1, 7-5.

Venus Williams vs. Elina Svitolina in turul al doilea la US Open pe tabloul feminin

In turul al doilea – faza 32-imilor de finala – tabloul feminin propune dueluri cateva dueluri foarte puternice. Printre acestea, cap de afis va fi batalia dintre Elina Svitolina si Venus Williams.

• Sofia Kenin vs. Laura Siegemund

• Ashleigh Barty vs. Lauren Davis

Simona Halep va incepe turneul de la US Open astazi, in jurul orei 20:00. O va infrunta pe americanca Nicole Gibbs, numar 135 WTA, pe care a invins-o in singura lor intalnire directa consumata pana acum.