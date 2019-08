Surprizele incep sa apara la US Open 2019!

Nu se intampla foarte des in tenis ca una dintre jucatoare sa castige un set la zero, iar mai apoi sa piarda meciul. Dar in tenisul feminin orice este posibil. A demonstrat-o Angelique Kerber, numarul 14 WTA, care a pierdut in meciul cu Kristina Mladenovic, numarul 54 WTA, dupa ce o invinsese pe frantuzoaica in setul al doilea cu 6-0.



Meciul a inceput cu Mladenovic la conducere, tenismena din Hexagon adjudecandu-si prima mansa dupa un set care a durat mai bine de o ora si s-a incheiat cu scorul de 7-5 pentru Kiki.



Fosta campioana la US Open, OUT dupa primul tur!



Angie Kerber a avut, mai apoi, o rabufnire de orgoliu demna de o fosta campioana la US Open, castigand cel de-al doilea set la zero, in doar 29 de minute de joc.



Totul s-a incheiat brusc si nefericit pentru germanca in setul al treilea insa, Kerber pierzand cu 4-6 in 49 de minute.

Un meci palpitant, unul dintre cele mai disputate din prima zi de pe tabloul feminin de la US Open, care a durat 2 ore si 22 de minute.



Kerber pleaca acasa cu numai 58,000 de dolari, in timp ce Mladenovic isi va continua drumul la Flushing Meadows miercuri, in meciul cu F. Ferro, conationala sa, numar 74 in clasamentul WTA. Mladenovic s-a impus impotriva lui Ferro in ambele confruntari directe de pana acum.



Daria Kasatkina, eliminata in primul tur la US Open



Un alt meci extrem de echilibrat din turul intai a fost Johanna Konta vs. Daria Kasatkina. Numarul 16 WTA, Konta si-a asigurat calificarea dupa 2 ore si 4 minute de joc, scor 6-1, 4-6, 6-2, eliminand-o cu dificultate pe tanara rusoaica, numar 42 WTA. De remarcat numarul imens de duble greseli comise de Kasatkina in acest meci, anume 12.