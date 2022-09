US Open 2022 | Americanii se tem că ar putea fi ultimul! Cât a ajuns să coste un bilet la meciul Serenei Williams din turul 3

Serena Williams - Ajla Tomljanovic, sâmbătă, ora 02:00

Doar un nebun ți-ar fi putut spune, în urmă cu trei decenii, că Serena Jameka Williams va continua să lupte pentru titluri de mare șlem la vârsta de 41 de ani, fără trei săptămâni, cu atât mai mult cu cât jucătoarea din Michigan are 23 de trofee de acest calibru în palmares.

Sportiva americană care a schimbat definitiv istoria tenisului feminin între anii '90 ai secolului XX și '20 ai secolului XXI joacă în turul 3 al Openului American contra Ajlei Tomljanovic, din Australia, pe care nu a mai întâlnit-o niciodată.

Chiar dacă speranțele sunt mari, după ce Serena Williams a eliminat în turul secund a doua jucătoare a lumii, Anett Kontaveit, americanii se tem că partida din a treia rundă competițională ar putea fi ultima din cariera Serenei Williams.

Jurnalistul Ben Rothenberg anunță că prețurile biletelor la sesiunea de seară a zilei 5 a turneului de la US Open pe Stadionul Arthur Ashe s-au mărit cu 150% în ultimele 24 de ore, până la prețul minim de 553 de dolari americani. Sesiunea de seară a zilei cu numărul 5 cuprinde două meciuri: Serena Williams - Ajla Tomljanovic și Daniil Medvedev - Yibing Wu.

Current #USOpen prices, per Ticket IQ:

Lowest price for Friday night session (Serena's next match): $553.

Up more than 150% in the last 24 hours.