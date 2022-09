La 40 de ani, Serena Williams și-a îndeplinit obiectivul în turneul de retragere, reușind să lege victoriile pe tabloul principal al competiției de la Flushing Meadows.

Sportiva americană a trecut de Danka Kovinic și Anett Kontaveit pentru a-și fixa o întâlnire cu Ajla Tomljanovic, în turul trei. Dincolo de tenisul spectaculos, sportiva din Michigan a oferit faza serii în interviul oferit pe teren, când a fost întrebată dacă este surprinsă de calitatea tenisului aplicat.

Serena Williams: „Nu am mai apucat să joc tenis fără presiune din 1998 încoace.”

Serena, surprised at her level? ???? pic.twitter.com/QP41An73FE — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2022

„Sunt o jucătoare destul de bună. Asta fac eu cel mai bine, îmi plac provocările și mă ridic la înălțimea lor. M-am antrenat bine în ultimele zile și vă iubesc, sunteți un public minunat, ar fi trebuit să vă duc peste tot cu mine,” a declarat Serena Williams, întrebată despre modul în care a reușit să o elimine pe ocupanta locului 2 mondial, Anett Kontaveit.

„Ești surprinsă de nivelul de joc pe care îl atingi?”, a fost întrebarea pusă de reporterul US Open pe teren, care a produs momentul serii la New York. „Ce?”, a întrebat Serena Williams.

„Nu, de fapt știu,” a revenit reporterul, dându-și seama că întrebarea pusă nu a fost din cele mai inspirate.

După o porție de râs, Serena Williams a replicat, spunând: „Eu sunt Serena, doar mă știți. Sincer, după ce am pierdut setul secund m-am gândit că trebuie să dau tot ce am mai bun, pentru că ar fi putut fi ultimul set.

Acum e încântător să joc, privesc acest turneu ca pe un bonus. Nu am nimic de demonstrat, nu am nimic de câștigat, absolut nimic de pierdut. Nu am apucat să joc fără presiune din 1998. Am purtat un mare X pe spate încă din 1999 încoace, așa că e distractiv. Mă bucur să ies pe teren, a trecut mult timp de când n-am putut să mai fac asta,” a adăugat Serena Williams, în interviul oferit pe suprafața de joc, după victoria cu Anett Kontaveit.