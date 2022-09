Surorile Williams au spus „adio!” probei de dublu a tenisului mondial, în urma eliminării suferite în runda inaugurală a Openului American, ediția 2022.

Venus și Serena Williams au fost învinse în primul meci al sesiunii de seară pe Stadionul Arthur Ashe de către Lucie Hradecka (25 WTA) și Linda Noskova (209 WTA, scor 7-6 (5), 6-4.

Serena și Venus Williams s-au retras definitiv din proba de dublu feminin, iar sora mai mică a familiei Williams ar putea fi la un singur meci distanță de a spune un ultim „La revedere!” tenisului mondial.

În dimineața zilei de 3 septembrie, Serena Williams o va înfrunta pe Ajla Tomljanovic, în cadrul turului trei al turneului de simplu feminin.

All the emotions after the Williams Sisters play what may be their final match together. pic.twitter.com/QnfQo96JGF