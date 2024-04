Serena Williams (42 de ani) a născut-o în august 2023 pe Adira River Ohanian, a doua sa fiică.

La un an și jumătate după retragerea definitivă din tenisul profesionist, consemnată după turul trei jucat la US Open 2022, legendara jucătoare de tenis dezvăluie că nimic în viața sa nu i-a adus adrenalina pe care meciurile oficiale de tenis i-au oferit-o.

Serena Williams mărturisește că îi e dor să joace tenis profesionist

Sportiva din Michigan a recunoscut că nu i-a fost ușor să se desprindă pentru totdeauna de circuitul WTA și că a avut gândul întoarcerii, după nașterea celui de-al doilea copil, însă preferă să rămână concentrată asupra activităților sale în mediul afacerilor.

„O să fiu sinceră, nu mi-a fost ușor. Toate lucrurile au fost bune și frumoase atunci când eram însărcinată, dar acum resimt un dor puternic.

Niciodată nu voi iubi ceva atât de mult precum am iubit tenisul. Ești în fața lumii și nici măcar nu îți dai seama de asta, deoarece toată presiunea și tot stresul sunt pe tine.

Pășești pe terenul central și nu există un sentiment comparabil cu asta,” a dezvăluit Serena Williams, în emisiunea Today with Hoda & Jenna.

Adrenalina pe care i-au oferit-o meciurile de tenis nu se compară cu activitatea în afaceri

Vorbind despre activitățile cu care își ocupă timpul la un an și jumătate de la retragerea din tenisul profesionist, Serena Williams a declarat că „este obsedată de creșterea copiilor”, dar nu a ezitat să menționeze numeroasele sale afaceri.

„Fac atât de multe lucruri în business,” a spus Serena Williams, care a admis că încearcă să găsească în acest domeniu adrenalina pe care tenisul i-a adus-o în cariera sa de aproape trei decenii.

$94,806,080, suma totală a premiilor financiare câștigate de Serena Williams exclusiv din tenis

La 42 de ani, Serena Williams este multi-milionară „self-made”.

Valoarea totală a posesiunilor Serenei Williams ajungea în toamna anului 2021 la suma colosală de $240 de milioane.

Jucătoare profesionistă de tenis în perioada 1995 - 2022, Serena Williams a câștigat în cele două decenii și jumătate de tenis $94,518,971, o sumă pe care, natural, a reinvestit-o în continuarea carierei, dar mai ales în business.

În prezent, Serena Williams este implicată financiar în nu mai puțin de 66 de start-up-uri și deține, alături de Venus Williams, acțiuni în proporție de 0,5% din valoarea totală a echipei de fotbal american din NFL, Miami Dolphins.

O parte mai consistentă din veniturile încasate de Serena Williams în cei 25 de ani de excelență în lumea sportului a venit din colaborări. Printre sponsorii care au plătit pentru a fi promovați prin intermediul imaginii Serenei Williams se numără Nike, Wilson, Gatorade, Pepsi, Aston Martin, Beats by Dre, IBM, AT&T, Ford, Gucci, dar și JP Morgan.

„Când eram mică, nu eram cea mai bogată, dar am avut o familie bogată în spirit. Să stau aici în fața voastră având atâtea titluri câștigate e un lucru la care nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla. Am ieșit pe teren cu o rachetă, o minge și speranță,” spunea Serena Williams în cadrul US Open 2008, ediție în care a câștigat cel de-al nouălea titlu de mare șlem.