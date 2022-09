Prima africană în semifinalele US Open și-a explicat nervii: „Am vrut să rămân calmă, dar racheta mi-a tot alunecat din mână”

Ons Jabeur a devenit prima jucătoare de origine africană calificată în penultimul act competițional al întrecerii de mare șlem de la New York. „Sper să inspir cât mai multe generații în Africa,” a transmis Jabeur în deschiderea interviului oferit pe teren.

Explicându-și progresul senzațional din acest an, finalista de la Wimbledon a adăugat: „Cred mai mult în mine acum. E adevărat că am pierdut finala de la Wimbledon, dar am putut să observ că am toate lucrurile de care am nevoie pentru a deveni campioană de Grand Slam. Cu răbdare și muncă grea, am reușit să ajung în semifinalele Openului American,” a spus Ons Jabeur în interviul oferit pe teren, după sfertul de finală câștigat în defavoarea americancei Cori Gauff.

Ons Jabeur, după ce s-a autointitulat 'Ministrul Fericirii' la Wimbledon: „Cred că o să fiu concediată!”

„Cred că o să fiu concediată din poziția mea de 'Ministru al Fericirii.' Uneori e dificil să gestionezi nervozitatea, tenisul e un sport dur. Îmi cer scuze pentru comportament. Mi-aș fi dorit să rămân calmă, dar racheta mi-a tot alunecat din mână,” a glumit Ons Jabeur pe seama clipelor în care a aruncat cu racheta, pe fond nervos.

În faza semifinalelor turneului de la US Open, Ons Jabeur o va întâlni pe Caroline Garcia, care a câștigat 31 din ultimele 35 de partide oficiale jucate. Garcia a eliminat-o în sferturi pe Gauff, scor 6-3, 6-4.