US OPEN 2019 | Rafael Nadal a intrat in beast mode, Bencic si Andreescu, mari favorite in sferturi

Articol publicat de: Marcu Czentye

Am ramas cu cate opt jucatori pe tablourile de simplu la finalul zilei 8 de la US Open. Cei mai buni 16 tenismeni ai momentului isi vor pune gand rau reciproc de acum, timp de 6 zile. Invingatori vor fi doar 2. Oare Svitolina si Nadal?

Cu Djokovic retras din turneu in ziua a saptea, Belinda Bencic avea sa decida ca niciunul dintre campionii in exercitiu nu isi vor apara titlul adjudecat la Flushing Meadows in 2018. Naomi Osaka a sfarsit depasita fizic, tactic, tenisistic si psihologic de o jucatoare cu un singur an mai experimentata decat ea, insa cu toate acestea n-a fost foarte suparata dupa infrangere, spunand ca traseul sau din acest an de la New York City a ajutat-o sa se dezvolte mult pe plan personal.

Iesirea din zona de confort n-a fost insa acelasi drum de urmat si pentru Alexander Zverev, care dupa un prim set castigat s-a recunoscut mult mai putin tenace si mai putin inspirat decat Diego Schwartzman. Argentinianul, care inseamna doar jumatate din dimensiunea corporala a germanului, a fost mai puternic mental, chiar fizic pe alocuri si mult mai inflacarat sa joace tenis. Toate acestea laolalta i-au oferit privilegiul de a se califica in al treilea sfert de Slam al carierei. A aflat abia la conferinta de presa ca va juca cu Nadal, iar vestea nu i-a convenit grozav, fiind constient ca a pierdut toate cele 7 intalniri directe cu tenismenul din Manacor.

Schwartzman be like: "Can't wait to play Berrettini up next. I lost to him at Wimbledon where he had 3 match points."

3 seconds later, after he learns Rafa's coming up next. "Well... I need to be very focused against Rafa." Oh shit, here we go again. Schwartzman trailing 7-0 H2H pic.twitter.com/nzFmixyArQ