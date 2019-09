US OPEN 2019: DRAMA jucatorului care l-a impresionat pe Roger Federer: "Aveam doar 6 dolari in portofel!" 

Sumit Nagal a impresionat anul acesta la US Open.

Sumit Nagal, indianul care ocupa locul 190 in clasamentul ATP, cunoscut pentru faptul ca i-a luat set lui Roger Federer in primul tur la US Open a declarat ca a trecut prin vremuri grele in acest an, declarand ca i s-a intamplat sa ramana la finele unui turneu de tenis cu numai 6 dolari in portofel.



Tenismenul in varsta de 22 de ani s-a impus in primul set al meciului cu Roger Federer, cel mai titrat jucator din toate timpurile, castigator a 20 de titluri de Grand Slam. Nagal a castigat mansa intai cu 6-4, dupa care a fost invins de elvetian 1-6, 2-6, 4-6.



Sumit Nagal: „Mai devreme in acest an, cand zburam din Canada spre Germania la finalul unui turneu, aveam doar 6 dolari in portofel.”



„Doar 6 dolari dupa tot ajutorul pe care l-am primit, deci imaginati-va cat de risipitor am fost inainte. Dar am supravietuit, lucrurile se imbunatatesc. Daca oamenii vor finanta atletii, acest lucru va ajuta sportul sa infloreasca,” a spus Sumit Nagal, care a fost ajutat financiar de Fundatia Virat Kohli pentru ca indianul sa poata continua sa joace tenis la nivel profesionist.



Virat Kohli este actualmente capitanul echipei nationale indiene de cricket. Acesta a infiintat in 2013 o fundatie prin care vrea sa ajute la dezvoltarea sustenabila a educatiei si a sportului in India. Printre beneficiarii donatiilor sale s-a aflat si Sumit Nagal, jucator care va urca pana pe locul 174 in clasamentul ATP.



Pentru calificarea pe tabloul principal la US Open, Sumit Nagal a incasat un cec in valoare de 58.000 de dolari si 10 puncte ATP.