Rafa Nadal, declaratie surprinzatoare inainte de sferturile de la US Open: "Intotdeauna am spus ca nu am idoli"

Nadal a oferit cateva delcaratii interesante.

Tiger Woods a fost cel mai aprig suporter al lui Rafael Nadal la meciul cu Marin Cilic din optimile de finala ale Openului Statelor Unite ale Americii. Spaniolul l-a invins pe croat in 4 seturi, scor 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

Dupa meci, Nadal a acordat ESPN obisnuitul interviu pe teren, in care a facut sa rada intregul Stadion Arthur Ashe, umplut pana la refuz. Rafa l-a recunoscut pe Tiger Woods ca fiind idolul sau si s-a declarat recunoscator pentru oportunitatea de a fi jucat si de a fi sustinut din tribune de cel mai bun jucator de golf din istorie.

Rafa Nadal: „Sincer, e mult mai bine daca Tiger nu vede cum lovesc”

Pasionat de golf, Nadal a fost intrebat de Tom Rinaldi daca nu ar vrea sa joace o partida alaturi de Tiger Woods. Nadal a raspuns candid ca nu, motivand ca Tiger si-ar pierde putin din ritm daca l-ar vedea jucand golf, declaratie dupa care tot stadionul a izbucnit in hohote de ras.



"Este o mare onoare sa joc in fata fanilor din New York, un lucru special sa joc sub ochii lui Tiger,” a adaugat numarul 2 ATP.

Nadal: „Intotdeauna am spus ca eu nu am idoli, dar daca as fi avut ar trebui sa spun ca el este acela.”



"Incerc mereu sa il urmaresc, fiecare lovitura, pe tot parcursul anului. Pentru mine este o placere sa il am alaturi, sustinandu-ma. Inseamna mult pentru mine. Este o mare legenda a sportului, unul dintre cei mai mari sportivi din istorie. "Incerc mereu sa il urmaresc, fiecare lovitura, pe tot parcursul anului. Pentru mine este o placere sa il am alaturi, sustinandu-ma. Inseamna mult pentru mine. Este o mare legenda a sportului, unul dintre cei mai mari sportivi din istorie. Vreau sa il felicit pentru victoria sa in turneul Masters din acest an, una dintre cele mai uimitoare reveniri din istoria

sportului,” a conchis campionul de la Roland Garros.



Rafael Nadal va juca in sferturile de finala impotriva argentinianului Diego Schwartzman. Nadal conduce istoricul intalnirilor directe dintre cei 2 cu un neverosimil 7-0.