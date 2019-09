Kyrgios bate si recorduri! Australianul a stabilit un record nou la US Open, in meciul in care a fost eliminat

Controversatul Nick Kyrgios a atras din nou atentia asupra sa, de data aceasta cu un record pozitiv.

Dupa un parcurs controversat in sezonul acesta de US Open, unde a recidivat si a facut gesturi nesportive la adresa adversarilor sai, a fost lipsit de respect cu fanii (a fost filmat in timp ce se stergea ostentativ cu un prosop pe care ulterior l-a aruncat unui fan), Kyrgios a stabilit un record.

Australianul a castigat cel mai rapid game de la aceasta editie a Openului American, servind 4 asi in doar 28 de secunde.

Performanta lui Kyrgios a avut loc in meciul cu Andrey Rublev, pierdut de Nick in minimum de seturi, scor 6-7, 6-7, 3-6. Nick l-a laudat pe oponentul sau la conferinta de presa, declarand: „A jucat minunat azi. A fost agresiv. Niciodata nu m-am simtit confortabil, iar asta este meritul lui, pentru ca si-a pus in aplicare jocul. A fost greu,” a spus Kyrgios despre Rublev.

Nick Kyrgios a parasit intre timp competitia, retragandu-se din proba de dublu, unde era programat sa joace in turul al doilea, alaturi de Marius Copil. Decizia australianului nu a fost bazata pe motive de sanatate ori probleme familiale.

Rublev a fost mai apoi eliminat in optimi de italianul Matteo Berrettini, scor 1-6, 4-6, 6-7.