US OPEN 2019: Naomi Osaka, detinatoarea trofeului, ELIMINATA de Belinda Bencic 

Surpriza la US Open, unde ziua a opt a inceput cu infrangerea numarului 1 WTA, Naomi Osaka.

Naomi Osaka, detinatoarea de la Flushing Meadows a fost invinsa in doua seturi de Belinda Bencic, scor 5-7, 4-6. Meciul a durat o ora si 28 de minute si a fost condus autoritar din punct de vedere tactic de catre tenismena din Elvetia.



Bencic, pentru a doua oara in cariera in sferturile unui turneu de mare slem

Belinda Bencic, numar 12 WTA si-a egalat astfel cea mai buna performanta a carierei. Elvetianca a mai ajuns in faza sferturilor de finala o singura data pana acum: se intampla tot la US Open, in anul 2014.



Bencic vs. Osaka a fost duelul care a pus fata in fata doua dintre cele mai tinere si in acelasi timp puternice jucatoare din circuitul feminin. Bencic, la 22 de ani a afisat un joc foarte solid, astazi mult mai solid decat tenisul de obicei imparabil al Osakai, in varsta de 21 de ani.



Rezultatul inseamna pentru Naomi Osaka parasirea locului de fruntasa a ierarhiei WTA, iar pentru Simona Halep o sansa in plus de a termina anul pe locul intai WTA. Cel mai bun scenariu pentru Simona in momentul de fata presupune ca ultimul Grand Slam al anului sa fie castigat de o jucatoare din afara topului 5 WTA.