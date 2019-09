US OPEN, rezumatul zilei: Blitzkrieg pentru Federer; Wawrinka e cosmarul lui Djokovic si noua favorita de la feminin

Afla aici tot ce s-a petrecut duminica la US Open.

Autor: Marcu Czentye





Blitzkrieg. Asa s-a calificat Federer in sferturi la US Open, dupa 6-2, 6-2, 6-0 cu Goffin. Roger spune ca scorurile astea se intampla din cand in cand in tenis, pur si simplu. Insa nu si jocul sau. Jocul sau n-a crescut de la meci la meci pur si simplu. Il vedem deja pe Federer mult imbunatatit fata de acum 7 zile, iar asta ar trebui sa ingrijoreze toata concurenta, inclusiv pe Nadal.

Pur si simplu a fost si tenisul bulgarului Dimitrov, care a produs alaturi de australianul De Minaur probabil cel mai spectaculos meci al zilei cu numarul 7 la Flushing Meadows. Omniprezent la fileu, flexibil si cu reverul à la Federer reglat in parametrii necesari, Dimitrov nu s-a gandit vreodata ca i-ar lasa un set adversarului sau in aceasta partida. S-a jucat intens, cu schimburi lungi, care l-au favorizat pe Grigor, dar au confirmat si ascensiunea tenisistica admirabila a lui Alex.

In apropiere, Johanna Konta si Karolina Pliskova s-au razboit pe un loc in ultimele 8 jucatoare, plesnindu-si reciproc servicii si forehanduri puternice, bine plasate. Aflata intr-o mare dispozitie la efort si la a infrunta clinciuri psihologice, Konta s-a impus in 3 seturi si a reintrat in top 10 WTA.

Serena Williams a acces intre ultimele opt si ea, dar nu fara o luxatie serioasa la glezna, prin care Petra Martic ar putea deveni, indirect si neintentionat, responsabila de o viitoare retragere a americancei din turneu. Totusi mirajul titlului cu numarul 24 este mult prea mare pentru Serena, iar in fata propriilor suporteri – dispusi sa huiduie un campion in exercitiu daca este accidentat, vezi cazul Djokovic – sora mai mica a familiei Williams va da mai mult decat poate pentru a-si apropia titlul de campioana.

In sesiunea de seara, Medvedev s-a revazut cu sustinatorii sai aprigi de pe Louis Armstrong si i-a invitat sa ii celebreze calificarea, intaratandu-i inca o data. Se dovedeste astfel ca Medvedev, pe langa un joc extrem de solid, are o tarie de caracter aparte, in stare sa-i atraga antipatia celorlalti.

Joc solid au prestat si Wawrinka ori Svitolina, care au eliminat doi dintre favoritii mari ai acestei competitii: Djokovic si Keys. Stan n-a cazut in plasa informatiei ca Novak ar avea dureri la umarul stang, care i-ar fi putut altera gradul de concentrare. Proprietarul faimosilor pantaloni de la Roland Garros 2015 si-a canalizat toata atentia asupra jocului sau si nu a slabit ritmul pana nu l-a vazut pe Djokovic renuntand, ca rezultat al durerilor insuportabile resimtite la umarul stang, fapt care i-a afectat calitatea backhand-ului, lovit cu doua maini de liderul ATP.

Spre deosebire de Wawrinka, Svitolina s-a putut bucura la finalul meciului sau, strigand puternic dupa ultimul punct si descarcandu-si tensiunea interioara care se acumulase intr-o cantitate considerabila si total explicabila, tinand cont ca avea sa infrunte campioana in forma de la Cincinnati.

Se incheie aici prima saptamana de la US Open, iar din 256 de jucatori pe tablourile de simplu au mai ramas acum in joc numai 24. Sferturile se anunta deja apetisante pentru toti iubitorii tenisului, dar pana atunci Osaka si Nadal trebuie supusi testelor Bencic si Cilic, iar Biancai Andreescu ii va fi incredintata misiunea de a o opri pe Taylor Townsend. Cine iese viu din toate aceste meciuri, nimeni nu stie inca.

Lucruri de retinut dupa ziua a saptea la US Open:

· Federer arata hotarat si incantat sa joace o finala cu Nadal la US Open.

· Wawrinka nu a fost, ci continua sa fie cosmarul lui Djokovic la turneele de mare slem. Il conduce acolo cu 5-4 pe sarb. Si Medvedev a fost insa cosmarul lui Djokovic in acest an. Cei doi se vor intalni acum in sferturi. Cine va fi cosmar pentru cine?

· Konta este probabil cea mai rezilienta jucatoare din punct de vedere psihic de pe tabloul feminin.

· Desi joaca un tenis foarte bun, Dimitrov nu va primi atentie la acest US Open decat daca va trimite acasa un nume mare. Il opreste pe Federer?

· Svitolina vrea sa ii puna gand rau oricarei contracandidate la acest US Open. Primul titlu de Grand Slam n-a fost niciodata mai aproape pentru ucraineanca.