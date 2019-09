US OPEN 2019 | Djokovic, fluierat de fanii americani! Gestul facut de sarb catre spectatori

Publicul de pe Arthur Ashe a fost vizibil iritat de retragerea lui Novak Djokovic in al treilea set al meciului cu Stan Wawrinka, din optimile de finala.

In momentul retragerii, scorul meciului era 6-4, 7-5 si 2-1 pentru elvetian.

Desi s-a luptat cu dureri la umarul stang de-a lungul ultimelor saptamani, Djokovic nu a primit simpatie si intelegere din partea publicului american, care l-a huiduit la iesirea de pe teren. Gesticuland, Djokovic le-a aratat „ok” spectatorilor in mod sarcastic.

"Am simtit ca nu mai pot lovi mingea. Durerea a fost constanta de cateva saptamani. Uneori mai puternica, iar in alte zile mai putin intensa. Am luat diverse analgezice. Uneori functioneaza, alteori nu", a spus Novak Djokovic la conferinta de presa de dupa meci.

Djokovic nu este la primul conflict cu publicul american

In 2008, dupa o victorie cu Andy Roddick, favoritul gazdelor, Novak Djokovic si-a atras antipatia intregului public prezent pe Arthur Ashe.

Interviul acordat atunci de sarb a starnit valva intre spectatori. Djokovic a castigat US Open de 3 ori pana in prezent, in anii 2011, 2015 si 2018 si a pierdut alte 5 finale la Flushing Meadows. De asemenea la US Open, Djokovic a fost autorul unuia dintre cele mai amuzante momente din istoria tenisului.