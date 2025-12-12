A refuzat FCSB în vară, iar acum e la cel mai bun sezon din carieră: "Bravo lui!"

A refuzat FCSB în vară, iar acum e la cel mai bun sezon din carieră: Bravo lui!
Andrei Cordea (26 de ani) traversează o perioadă excelentă după ce a decis să revină în România și să semneze cu CFR Cluj.

Vândut de FCSB în Arabia Saudită, în 2023, Andrei Cordea s-a întors în România după doi ani, însă nu la formația roș-albastră, ci la rivala CFR Cluj. Fotbalistul de bandă are statistici excelente în prima parte a acestui sezon: 8 goluri în 14 partide din Superliga.

Andrei Cordea, felicitat de Basarab Panduru după tripla din CFR Cluj - Csikszereda

Fostul internațional Basarab Panduru l-a felicitat pe Andrei Cordea după meciul de vineri seara în care extrema a reușit o triplă în victoria lui CFR Cluj contra lui Csikszereda (3-1). De asemenea, Panduru a remarcat că fotbalistul ardelenilor se află deja la cel mai bun sezon din carieră în ceea ce privește golurilor.

"Cordea are 8 goluri marcate în 14 jocuri. Într-un singur an, la FCSB, în 37 de jocuri a marcat 7 goluri. El acum are mai multe goluri decât în orice an în prima ligă. Bravo lui! Nu știu dacă i-a fost ușor. Se duce în Arabia Saudită la Al Tai, retrogradează, rămâne pe acolo, dar nu știu ce e acolo prin liga a doua. Vine aici și uite că e unul dintre jucătorii buni ai campionatului", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Sezoanele lui Andrei Cordea în Superliga și golurile marcate

  • 2019/2020: 0 goluri în 18 partide (FC Hermannstadt)
  • 2020/2021: 3 goluri în 33 de partide (Academica Clinceni)
  • 2021/2022: 5 goluri în 38 de partide (FCSB)
  • 2022/2023: 7 goluri în 37 de partide (FCSB)
  • 2023/2024: 0 goluri în 4 partide (FCSB)
  • 2025/2026: 8 goluri în 14 partide (CFR Cluj)

În vară, Andrei Cordea a fost dorit și de FCSB, fapt recunoscut de Mihai Stoica. Totuși, fotbalistul a preferat să semneze cu CFR Cluj.

Ulterior, Gigi Becali transmitea că oricum nu ar fi fost foarte încântat de ideea unei reveniri a lui Cordea la FCSB.

"Nu m-a mai interesat pe mine Cordea. I-am zis lui Mihai (n.r. Stoica): ’Băi Mihai, ce fac, iau alt Ștefănescu? Nu mai vreau’.

Am scăpat de Ștefănescu și Băluță și iau Cordea? E aceeași pălărie. E foarte bine că l-a luat CFR. Mă bucur că l-au luat", spunea Gigi Becali, în iulie.

