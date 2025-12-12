A refuzat FCSB în vară, iar acum e la cel mai bun sezon din carieră: "Bravo lui!"

Vândut de FCSB în Arabia Saudită, în 2023, Andrei Cordea s-a întors în România după doi ani, însă nu la formația roș-albastră, ci la rivala CFR Cluj. Fotbalistul de bandă are statistici excelente în prima parte a acestui sezon: 8 goluri în 14 partide din Superliga.

Andrei Cordea, felicitat de Basarab Panduru după tripla din CFR Cluj - Csikszereda



Fostul internațional Basarab Panduru l-a felicitat pe Andrei Cordea după meciul de vineri seara în care extrema a reușit o triplă în victoria lui CFR Cluj contra lui Csikszereda (3-1). De asemenea, Panduru a remarcat că fotbalistul ardelenilor se află deja la cel mai bun sezon din carieră în ceea ce privește golurilor.



"Cordea are 8 goluri marcate în 14 jocuri. Într-un singur an, la FCSB, în 37 de jocuri a marcat 7 goluri. El acum are mai multe goluri decât în orice an în prima ligă. Bravo lui! Nu știu dacă i-a fost ușor. Se duce în Arabia Saudită la Al Tai, retrogradează, rămâne pe acolo, dar nu știu ce e acolo prin liga a doua. Vine aici și uite că e unul dintre jucătorii buni ai campionatului", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.



Sezoanele lui Andrei Cordea în Superliga și golurile marcate

