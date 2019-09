CLASAMENTUL WTA: Avem din nou 3 romance in top 100! Pozitia ocupata de Simona Halep dupa esecul de la US Open

Romania are 3 jucatoare in top 100 WTA: Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu.

Simona Halep ocupa in continuare locul al patrulea, cu 4803 de puncte, urmata in clasamentul romancelor de Sorana Cirstea, locul 95, cu 633 de puncte si de Irina Begu, locul 98, cu 616 puncte.



Clasamentul romancelor in WTA (top 10)



4. Simona Halep, 4803 de puncte

95. Sorana Cirstea, 633 de puncte

98. Irina Begu, 616 puncte

102. Monica Niculescu, 588 de puncte

125. Mihaela Buzarnescu, 495 de puncte

138. Patricia Tig, 456 de puncte

141. Ana Bogdan, 443 de puncte

169. Gabriela Ruse, 360 de puncte

191. Irina Bara, 311 puncte

211. Jacqueline Cristian, 279 de puncte

Romania a ramas fara reprezentanti la US Open in a doua saptamana a turneului. Jucatoarea cu cel mai bun parcurs pe tabloul de simplu a fost Sorana Cirstea, calificata pana in turul al treilea.