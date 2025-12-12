Ardelenii au primit vizita ciucanilor pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniel Pancu a bifat toate cele trei puncte.



Mario Camora, declarație în forță după CFR Cluj - Csikszereda: ”Riscăm tot de acum!”



După meci, Mario Camora, integralist în CFR Cluj - Csikszereda, a explicat că ardelenii trebuie să riște tot de acum ca să ajungă în play-off la finalul sezonului regulat.



Mai mult, Camora a sugerat că pentru CFR Cluj Cupa României e un traseu important ca să ajungă să joace în cupele europene în următoarea stagiune.



”Știam că va fi un meci complicat, o echipă care nu avea nimic de pierdut, aproape de noi în clasament. Echipa a intrat bine, am dat gol, la pauză am vorbit să încercăm să dăm golul doi, la prima lor greșeală am dat și gol. Ne-am retras puțin, am tremurat, nu știu de ce. Am revenit după golul lor, am punctat și s-a închis meciul.



Prima repriză noi am dominat jocul, am avut posesie, schimbări de direcție, dar era doar 1-0. După am avut puține ocazii. Cu timpul, vom îndrepta. Sperăm să ne odihnim, avem apoi un meci greu la Botoșani, sperăm să câștigăm. La pregătirea de iarnă vom avea mai mult timp să lucrăm împreună.



E o victorie importantă, de moral. La Craiova am jucat prost, dar am scos un punct. Nu a fost un rezultat negativ pentru noi. Astăzi, o victorie. Trebuie să ne gândim de la meci la meci. E greu să ajungem la locul 6, dar trebuie să riscăm tot. Nu trebuie să ne gândim la altceva, decât să câștigăm toate meciurile. Cupa este importantă pentru noi”, a spus Camora.

