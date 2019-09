Medvedev isi regreta gestul SOCANT de la US Open! Ce mesaj a transmis: "Am facut niste lucruri de care nu sunt mandru"

Daniil Medvedev a vorbit despre gesturile nesportive facute in meciul impotriva lui Feliciano Lopez si isi regreta atitudinea

Daniil Medvedev a revenit asupra evenimentelor nefericite intamplate in timpul confruntarii cu Feliciano Lopez din turul al treilea, cand a smuls prosopul din mana unui copil de mingi, a aruncat cu racheta in aer in directia arbitrului si le-a aratat degetul mijlociu spectatorilor care l-au huiduit. Rusul si-a admis vina si a relatat ca are de gand sa lucreze la temperamentul sau pe teren. Declaratia vine la doua zile dupa ce Arena Louis Armstrong a fost aproape in unanimitate impotriva tanarului rus si a actiunilor sale, huiduindu-l si fluierandu-l.

Medvedev: „Sa fiu sincer, in meciul precedent am fost un idiot. Am facut niste lucruri de care nu sunt mandru.





Lucrez sa fiu o persoana mai buna pe teren, intrucat cred ca sunt o persoana buna in afara terenului", a declarat Daniil Medvedev. Ce a facut Medvedev in meciul cu Lopez poate fi urmarit mai jos.

Here's Medvedev flipping off the crowd on the opposite side of the ump like a child. The ump sees it on the replay but doesn’t give a violation pic.twitter.com/PHW2ivae94 — WTA Tea (@WTATea) August 31, 2019

„Stim cu totii cum poate fi un public newyorkez, este probabil cel mai electric public din lume. Am putut sa simt asta, jucand pe terenuri mari in aceasta saptamana. Sper ca a fost distractiv pentru ei, la fel cum a fost pentru mine", a adaugat Medvedev dupa ce l-a invins pe Koepfer in 4 seturi, calificandu-se pentru prima oara in semifinalele unui turneu Grand Slam.

In sferturi, Medvedev va juca cu Stan Wawrinka, elvetianul eliminandu-l pe campionul en-titre, Novak Djokovic.