US OPEN 2019 | Punctul turneului reusit de Dimitrov: ce i-a facut adversarului sau | VIDEO

Punctul turneului la US Open!

Grigor Dimitrov si Alex De Minaur au produs cel mai spectaculos moment al primei saptamani la Flushing Meadows.

La scorul de 5-5 in primul set, Dimitrov si De Minaur au jucat un raliu de 21 de mingi in care bulgarul a reusit cateva lovituri fantastice, inclusiv un lob de rever din intoarcere.

Grigor Dimitrov l-a invins pe Alex De Minaur, scor 7-5, 6-3, 6-4, intr-un meci care a durat 127 de minute.

In sferturile de finala, Dimitrov il va intalni pe Roger Federer, care si-a facut meciul din optimi foarte usor, trecand de David Goffin cu scorul 6-2, 6-2, 6-0, dupa doar o ora si 22 de minute.

Inject that Dimitrov point directly into my veins. ????#USOpen pic.twitter.com/QG1Wlncywg