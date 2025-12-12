Ardelenii au primit vizita ciucanilor pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniel Pancu a bifat toate cele trei puncte



Andrei Cordea a deschis scorul în minutul 6, a realizat ”dubla” în minutul 46 și și-a trecut hat-trick-ul în minutul 90+6 al confruntării. Zoltan Bodo a înscris pentru oaspeți în minutul 71.



Ilie Dumitrescu, uluit de un jucător din Superliga: ”Extraordinar! Trebuie să-i remarcăm evoluțiile”



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Cordea, care, în urma hat-trick-ului de vineri seară, a ajuns la opt goluri în Superliga în actuala stagiune cu CFR Cluj.



”Echipa n-a suferit. Au avut momente bune. Dar n-am văzut-o pe Csikszreda să pună presiune. Victorie de casă așa. Un ritm extraordinar. Trebuie să remarcăm evoluțiile lui Cordea. Și-a pus amprenta asupra echipei”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Echipele de start

CFR Cluj (4-3-3): Otto Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Fică, Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Păun, Sfaiț, Biliboc, Deac, Cernigoi

Antrenor: Daniel Pancu

Csikszereda (4-2-3-1): Pap - Gal Andrezly, Palmeș, Paszka - Vegh, Vereș - Anderson, Dusinszki, Bodo - Szalay

Rezerve: M. Simon, Ferenczi, Brugger, Bloj, Karacsony, Toth, Jebari, Csuros, Noveli, Bencze, Gergely, Bakos

Antrenor: Robert Ilyes

Cum arată clasamentul Superligii României

