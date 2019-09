Soc in optimile de finala de la US Open: Djokovic, eliminat! De ce s-a retras dupa doua seturi pierdute

Soc in optimile de finala pe tabloul masculin de simplu de la US Open: liderul mondial si campionul en-titre, Novak Djokovic a fost eliminat de Stanislas Wawrinka.

Djokovic s-a retras din cauza problemelor de la umarul stang de care suferea inca de la inceputul turneului, la scorul de 6-4, 7-5, 2-1 pentru adversarul sau, dupa 1 ora si 49 de minute de joc.

"Durerea a fost constanta de cateva saptamani. Uneori mai puternica, iar in alte zile mai putin intensa. Am luat diverse analgezice. Uneori functioneaza, alteori nu", a spus Novak Djokovic la conferinta de presa de dupa meci.

6-4, 7-5, 2-1 (ret.)@stanwawrinka returns to the QF after Djokovic retires from the match.#USOpen pic.twitter.com/3cGoWzcE0b — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

Wawrinka vs. Medvedev / Federer vs. Dimitrov, primele sferturi de finala de la US Open



In sferturi, Wawrinka se va duela cu Daniil Medvedev, care, desi a pierdut primul set cu Dominik Kopfer, a izbutit sa se califice si sa isi treaca in palmares cel mai bun rezultat la un turneu de mare slem.

Medvedev s-a impus scor 3-6, 6-3, 6-2, 7-6(2), la capatul unei partide cu durata de 2 ore si 35 de minute.

Wawrinka are acum palmares pozitiv in fata lui Djokovic in meciurile disputate la turneele de mare slem, conducandu-l pe sarb cu 5-4. In partidele disputate la celelalte turnee din circuit, mai mici ca anvergura, Wawrinka e condus de Djokovic cu 17-0.