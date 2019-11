ULTIMA ORA | Pe ce loc va incheia Halep anul 2019 dupa ce Barty a castigat finala cu Svitolina de la Turneul Campioanelor

Din articol Clasament WTA:

Simona Halep a aflat pe ce pozitie WTA va termina anul 2019

Asghley Barty este castigatoarea Turneului Campioanelor din 2019 dupa ce a invins-o in doua seturi pe Elina Svitolina, scor 6-4, 6-3. Halep astepta deznodamantul acestei finale pentru a afla pe ce loc va incheia anul 2019. Daca Elina Svitolina s-ar fi impus in finala, atunci Halep ar fi terminat pe locul 5. In urma rezultatului din finala, care s-a incheiat cu victoria australiencei Barty, Halep va termina anul 2019 pe locul 4.

In acest an Halep a castigat turneul de la Wimbledon, unde a invins-o pe Serena Williams si a mai jucat doua finale, la Madrid si Doha.

Clasament WTA:



1. Asghley Barty 7851 puncte

2. Karolina Pliskova 5940 puncte

3. Naomi Osaka 5496 puncte

4. Simona Halep 5462 puncte

5. Bianca Andreescu 5221 puncte

6. Elina Svitolina 5075 puncte

7. Petra Kvitova 4776 puncte

8. Belinda Bencic 4745 puncte

9. Kiki Bertens 4245 puncte

10. Serena Williams 3935 puncte

Prima competitie la care va participa Halep in 2020 va fi turneul de la Adelaide, turneu care va inlocui turneul de la Sydney.