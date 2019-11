SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA | "A fost socant si umilitor!" O fosta mare jucatoare spune ca Darren Cahill a umilit-o pe Halep la Turneul Campioanelor

Simona Halep a parasit Turneul Campioanelor de la Shenzen. Ea a pierdut ultimul meci al grupei mov contra Karolinei Pliskova, scor 0-6, 6-2, 4-6.

Simona Halep este out de la Turneul Campioanelor. Ea a pierdut astazi intalnirea disputata contra Karolinei Pliskova, scor 0-6, 6-2, 4-6. La 3-2 in decisiv, Darren Cahill a coborat la banca Simonei Halep pentru on-court coaching. El i-a spus: "Ai fost facuta de rusine in ultimele 3 game-uri".

Jo Durie: "A fost socant si umilitor"

Fosta jucatoare britanica de tenis Jo Durie a reactionat la scurt timp dupa momentul dintre Halep si Cahill. Ea considera ca australianul a umilit-o pe jucatoare.

"A fost socant si umilitor. Sunt momente cand trebuie sa te enervezi, dar cred ca a fost prea mult", a spus Jo Durie la BT Sport.

Nigel Sears este si el de parere ca Darren Cahill a avut o abordare cam dura.

"Darren a avut dreptate in ce a transmis, dar a fost prea puternic in felul in care a ales sa o faca si in cuvintele alese", a spus el.