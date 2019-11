Simona Halep a decis! Ce va face in sezonul viitor dupa infrangerea de la Turneul Campioanelor

Simona isi face planul pentru sezonul viitor

Halep a fost eliminata de Pliskova de la Turneul Campioanelor, dupa ce a pierdut ultimul meci din grupe, scor 0-6, 6-2, 4-6.

La conferinta de presa, sportiva din Romania a declarat care sunt planurile de viitor si ce va face la inceputul noului sezon.

”Cu siguranță nu voi face pregătirea în Australia. Este foarte greu pentru mine să stau acolo atât de mult. Australia nu este o opțiune”, a spus Halep, lasand de inteles ca, cel mai probabil, se va antrena in Romania.

Simona Halep poate termina anul pe locul 4 in clasamentul WTA, singura conditie este ca Svitolina sau Bencic sa nu castige trofeul la Shenzen.

”Am făcut o treabă bună, chiar dacă nu a fost un an foarte bun. Am câștigat totuși Wimbledon, ceea ce face că acest an grozav în cele din urmă. Nu sunt dezamăgită de mine pentru acest an. Abia îl aștept pe următorul”, a adaugat Halep.

Simona a castigat anul acesta pentru prima oara turneul de la Wimbledon si a bifat finale la Madrid si Doha.