OPINIE / Inconsecventa tactica, letala pentru Simona Halep in meciul decisiv cu Pliskova

Inconsecventa tactica si un prim set jucat ca si cum Simona s-ar fi aflat la prima intalnire directa cu Pliskova au fost factorii determinanti ai aparitiei acestui esec in meciul decisiv pentru semifinalele Turneului Campioanelor.

Mai revigorata decat in meciul cu Elina Svitolina, in care a resimtit fiecare din cele 150 de minute de tenis intens jucat cu Bianca Andreescu, Simona Halep a fost dusa de curentii serviciului si al forehandului Karolinei pe durata primului set, care avea sa insumeze numai 21 de minute.

Simona nu a castigat niciun punct pe serviciul adversarei din cauza unei pozitionari mult prea avansate in teren la retur. Returul inexistent ori mult prea rapid si plat trimis in terenul advers – decizie tactica greu comprehensibila avand in vedere numarul mare de jocuri directe disputate in trecut - i-a permis Pliskovei sa dicteze punctul usor si sa trimita mingea mai mereu in coltul opus, bifand 1-2-uri dupa 1-2-uri.

Cu procentaj 0% la retur si sub 50% pe propriul serviciu, Simona nu avea cum sa reziste unui tenis agresiv si increzator propus de Karolina, care nu este o jucatoare iertatoare si nici lenta in factorul decizional.

Cu Darren Cahill sosit in teren imediat dupa acest 0-6 pentru a-i cere Simonei sa reseteze complet planul de joc si sa se retraga mai mult inainte de a putea ataca, Simona Halep n-a mai parut depersonalizata in cel de-al doilea set al partidei.

Pozitionata la 3 metri sau mai departe de linia de baza la retur in 75% dintre cazuri in setul 2, fata de un incredibil procentaj de numai 25% in primul set – avand in vedere lejeritatea cu care Pliskova loveste servicii de peste 170kmh -, Simona a inceput sa vada sensul indicatiilor antrenorului australian si, boltind mai mult mingea cu un spin inconfortabil, si-a facut loc in teren si a inceput la randul ei sa dicteze punctele.

Cu Pliskova mutata orizontal in teren fara alternativa pe care o avuse in primul set – aceea de a sta pironita pe centrul terenului si de a hotari fara echivoc si dupa bunul plac continuarea fiecarui punct -, Simona a inceput sa profite de calitatea mai scazuta a loviturilor executate din deplasare de cehoaica. La serviciu, Halep a progresat enorm de la un set la altul, castigand pe prima serva 68% din puncte, si nu 43% precum in primul set.

Luciditatea tactica revenita, jocul de picioare imbunatatit si increderea in propriul joc regasita, Simona a aplicat ingredientele cu care a putut incheia setul 2 printr-un as care a inspirat o siguranta incredibila inaintea setului final.

Setul 3 a fost mansa in care tenisul cel mai frumos posibil dintre Pliskova si Halep s-a strecurat si la Shenzhen, ambele jucatoare desenand lovituri in lung de linie cu mare acuratete si rezistand in puncte cu o tenacitate demna de nivelul Turneului Campioanelor.

Cu egalare de set in spate, dupa un 0-6 dar si cu 2-0 in decisiv, Simona Halep avea tot avantajul psihologic pe care si l-ar fi dorit, insa apropierea de victorie a venit impreuna cu o noua tentativa de grabire a punctelor. La 2-2, in game-ul cu importanta critica a meciului, Simona a inceput din nou sa joace mai plat, asa cum Cahill a avertizat-o sa nu o faca dupa primul set, sa urce mai mult in teren la retur si sa forteze in anumite puncte lungi precum a facut-o cu Svitolina.

Astfel ca de la 2-0 scorul arata 2-5, cu Pliskova la un game de semifinale. La acest scor, Simona a inregistrat un ultim reviriment, care a adus-o la 4-5 si la milimetri de prelungirea setului decisiv.

Ultimul game al jocului avea sa se desfasoare la acel scor, Simona pierzand dupa un avantaj de 30-0 si cedand la limita multe puncte in care Pliskova a fost superioara la o diferenta abia notabila din punct de vedere fizic si mai ales din perspectiva increderii in propriile lovituri.

La mingea de meci a Pliskovei, voleul drive executat de cehoaica s-a ciocnit de banda fileului si, la fel cum o mai facuse de doua ori inainte in acest meci in favoarea cehoaicei, mingea s-a hotarat sa nu ramana, ci sa aterizeze in terenul advers, dublul contact cu suprafata de joc consemnand o noua eliminare a Simonei inainte de semifinale la Turneul Campioanelor.

Simona pleaca de la Shenzhen cu ganduri mixte si mai ales cu senzatia ca ar fi putut obtine calificarea in, de altfel, probabilul caz in care primul set de astazi nu s-ar fi desfasurat in acea maniera frapanta.

Deconectata in multe minute ale meciului cu Svitolina, dar si in primul set de azi, Simona a platit costul lipsei de pregatire fizica, justificat de accidentarea pe care o suferise la Wuhan, in septembrie.

Urmeaza pauza, vacanta, dar si planificarea sezonului 2020 pentru Simona si Darren, care impreuna au obiectivele de a castiga Australian Open si o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo.