SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA | CTP, multumit de prestatia romancei, chiar daca a fost eliminata: "Nu a pierdut acest meci" 

Simona Halep a fost eliminata de la Turneul Campioanelor de catre Karolina Pliskova.

Pliskova s-a impus in fata Simonei Halep in doar o ora si 45 de minute, chiar daca meciul s-a disputat in trei seturi. Cehoaica a castigat primul set la 0, insa l-a cedat pe al doilea cu 6-2, pentru a-si adjudeca setul final cu 6-4.

Cristian Tudor Popescu a vorbit dupa meciul Simonei, declarandu-se multimit de prestatia romancei, analizand meciul si explicand care au fost avantajele Pliskovei.

"Daca ar fi castigat acest meci Simona, atunci dublul mixt Halep - Cahill ar fi castigat. Interventiile lui Cahill le-as compara cu niste injectii, atat energizante, cat si stabilizante.

La prima interventie, i-a spus doua lucruri esentiale: "retrage-te, joci un joc care ii convine Pliskovei si nu te mai grabi". Cand nu iti merge jocul, exista tendinta subconstienta de a te grabi.

Primul set al Pliskovei nu e asa bun cum pare. Dupa ce castigi cu 6-0, in subconstient apare o presiune ca trebuie sa joci la fel si in al doilea set. Pliskova nu a controlat presiunea, a continuat cu acelasi stil imperial, iar Simona s-a cuplat mult mai mult.

In setul trei, a fost vorba de deficit de energie fizica. Simona a luptat pana la ultima minge, din punct de vedere psihic, insa se vede ca nu este la parametri ei. Noi vrem de la ea victoria, dar uitam ca ea vine dupa o intrerupere considerabila.

Meciul l-a castigat Pliskova, nu l-a pierdut Simona. Pliskova si-a asumat, a avut noroc la ultima minge, dar nu acea minge a decis meciul. Meciul a fost decis de serviciu, dincolo de spectaculozitatea unor puncte. Punctele Simonei au fost castigate cu un consum mare de energie.

Simona a pierdut acest meci din punct de vedere fizic, insa pishic, nu l-a pierdut. Mi-a placut cum a jucat la acest turneu.

La inceputul anului viitor, cred ca vom avea o Simona ca acum doi ani", a declarat CTP pentru Digi Sport.