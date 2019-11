SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA | "Uita-te la mine! AI FOST FACUTA DE RUSINE!" Interventie dura a lui Darren Cahill! E pentru prima data cand ii vorbeste asa in public

Din articol Darren Cahill, interventie dura la adresa Simonei

Simona Halep a fost eliminata de la Turneul Campioanelor, dupa ce a pierdut cu 0-6, 6-2, 4-6 meciul cu Pliskova.

Simona Halep a parasit Turneul Campioanelor de la Shenzen. Ea a fost invinsa in ultimul meci al Grupei Mov de Karolina Pliskova, scor 0-6, 6-2, 4-6. In timpul meciului, Simona Halep a fost protagonista unui moment destul de bizar, atunci cand Darren Cahill a coborat la on-court coaching.

Darren Cahill a coborat la banca Simonei la scorul de 3-2 in setul decisiv. El i-a adresat cateva cuvinte destul de grele.

"Simona, Simo! Uita-te la mine! In ultimele trei game-uri ai fost facuta de rusine pe teren! Haide! Nu poti sa castigi meciul asta daca joci cum ai facut-o in ultimele trei game-uri!

Trebuie sa intri in meci. Concentreaza-te pe teren. Nu ai avut niciun motiv sa pierzi cum ai facut-o aici. Pierzi energie, pierzi adancime in lovituri. Ai vreo sansa sa te regasesti in acest set? Uita de scor! Cum o sa inchei acest meci? Poti sa-l termini cu energie si plina de concentrare sau poti sa continui asa cum ai facut-o in ultimele game-uri si nu ai nicio sansa. Acorda-ti o sansa si intra din nou in meci. Fii tu insati! Joci destul de bine incat sa fii din nou in postura de castigatoare.



Am incredere totala! Ia punct cu punct! Este vorba de cum te definesti tu ca sportiv si ca si concurent! Nici macar nu este vorba despre rezultat, ci despre cum ai aratat in ultimele 15 minute", a spus Darren Cahill.

Simona Halep nu i-a adresat niciun cuvant lui Darren Cahill pe perioada "monologului" australianului.