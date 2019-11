TURNEUL CAMPIONILOR | Victorie URIASA pentru Tecau si Rojer! I-au invins pe liderii mondiali la dublu! CALCULE pentru calificarea in semifinale

Din articol Tecau si Rojer, la un pas de semifinalele Turneului Campionilor

Meciul s-a decis in super tie-break!

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer i-au invins pe liderii mondiali la dublu, columbienii Sebastian Cabal si Robert Farah. Dublul romano-olandez s-a impus scor 6-2, 5-7, 10-8 in super tie-break, dupa o ora si 31 de minute de joc.

Victoria lui Tecau/Rojer consemneaza eliminarea inca din faza grupelor a principalilor favoriti la castigarea Turneului Campionilor. Cabal/Farah castigasera doua turnee de Grand Slam in acest an, Wimbledon si US Open.

Tecau si Rojer, la un pas de semifinalele Turneului Campionilor

In urma acestei victorii, Tecau si Rojer s-au apropiat la o singura victorie distanta de accederea in faza ultimelor patru echipe.

In ultima etapa, Tecau si Rojer se vor duela cu francezii Herbert/Mahut.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer au in palmares doua titluri de Grand Slam, la US Open in 2017 si la Wimbledon in 2015, an in care au castigat si Turneul Campionilor.