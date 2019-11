Federer reintra in joc la Turneul Campionilor! Ce sanse are sa ajunga in semifinale: e cel mai titrat tenismen la turneul final

Din articol Roger Federer, in continuare cu sanse scazute la calificarea in semifinale

Roger Federer a reintrat in cursa pentru calificarea in semifinalele Turneului Campionilor dupa ce l-a eliminat din competitie pe Matteo Berrettini, invingandu-l cu 2-0 la seturi, scor 7-6(2), 6-3.

Partida a durat 80 de minute si l-a surprins pe elvetian executand 8 asi, 23 de lovituri direct castigatoare si profitand de cele 27 de greseli nefortate ale italianului.

Cel mai titrat tenismen din istoria sportului ramane cu sanse moderate la accederea in ultimii patru ai competitiei, intrucat a pierdut la zero confruntarea directa cu Dominic Thiem, principalul adversar al sau pentru pozitia secunda in grupa Bjorn Borg.

Thiem va juca in aceasta seara cu Novak Djokovic, iar in cazul unei infrangeri cu 0-2 la seturi, urmata de o victorie cu 2-0 contra italianului Berrettini in ultima etapa l-ar pune pe Federer in situatia de a fi nevoit sa il invinga pe Nole fara set pierdut.

Roger Federer este jucatorul cu cele mai multe titluri in istoria Turneului Campionilor, cu sase reusite de acest fel.