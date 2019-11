TURNEUL CAMPIONILOR | Novak Djokovic s-a impus in primul meci, cu o victorie in doua seturi! Cu cine va juca urmatorul meci 

A fost 6-2, 6-1 pentru sarb in numai 64 de minute de joc, la capatul unui meci in care Berrettini a cazut prada celor 25 de greseli nefortate comise, spre deosebire de cele 7 suferite de numarul 2 mondial.

Novak Djokovic, primul favorit la castigarea grupei Bjorn Borg

Invingand in prima etapa, Djokovic il va intalni in al doilea meci pe austriacul Dominic Thiem, la randul sau invingator in primul meci.

Novak Djokovic opens up round-robin play at the #NittoATPFinals with a 6-2, 6-1 win over Berrettini. pic.twitter.com/h5nH2JAPAh

Jocul cutremurator de eficient al lui Novak Djokovic l-a ametit pe Matteo Berrettini la propriu si la figurat, italianul nemaistiind unde se afla iesirea de pe teren la finalul jocului. Momentul de confuzie al semifinalistului de la US Open a fost surprins de camerele video si poate fi urmarit mai jos.

Berrettini so shell shocked from playing Djokovic for the first time & being dispatched like so many before him he’s confused in which way to leave the court????‍♂️????????

Full credit tho as he played a great match????????pic.twitter.com/yEChKSQzRd