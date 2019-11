Thiem il bate pe Djokovic si e primul calificat in semifinale la Turneul Campionilor! Clasicul Djokovic - Federer, decisiv in ultima etapa

Austriacul s-a impus in 3 seturi, scor 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (7-5)

In a doua etapa a grupei Bjorn Borg de la Londra, Dominic Thiem (5 ATP) si Novak Djokovic (2 ATP) au oferit cu siguranta unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale anului.

Dupa 2 ore si 47 de minute, in care cei doi au fost pe rand la conducerea partidei, austriacul a reusit sa se impuna in 3 seturi, scor 6-7 (5-7), 6-3, 7-6 (7-5), acesta revenind in doua randuri, de la 0-3 si 1-4 pentru Nole, in tie-break-ul setului decisiv.

Dominic Thiem trece pentru prima data de grupe la Turneul Campionilor si este al doilea jucator din istoria care a reusit sa-i invinga pe Federer si Djokovic in aceeasi editie, dupa ce anul trecut, campionul en-titre, Alexander Zverev, i-a invins pe acestia in semifinale si finala.

Chiar daca a pierdut, sansele lui Nole sa acceada in urmatoarea faza a competitiei raman intacte. La fel cum raman si cele ale lui Federer!

Elvetianul l-a invins pe Mateo Berettini, revelatia acestui sezon si debutant la ATP Finals, iar acest lucru va da o importanta imensa meciului din ultima etapa.

Atat Djokovic, cat si Federer, au cate o victorie in grupa, iar partida de joi, a 49-a intalnire dintre cei doi grei ai tenisului, va fi una decisiva: cine pierde, pleaca acasa!

Federer a pierdut ultimele 4 intalniri cu sarbul, ultima victorie a acestuia fiind tocmai la Turneul Campionilor din 2015, in faza grupelor.