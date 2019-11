TURNEUL CAMPIONILOR | Tecau si Rojer debuteaza astazi la Turneul Campionilor! Se dueleaza cu campionii de la Roland Garros

Din articol Tecau si Rojer, dublul cel mai bine sudat de la aceasta editie a Turneului Campionilor

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer debuteaza astazi la Turneul Campionilor, in primul meci al zilei competitionale cu numarul doi.

Dublul romano-olandez va infrunta echipa germana formata din Kevin Krawietz si Andreas Mies, campioana la Roland Garros in acest an.

Meciul Tecau/Rojer vs. Krawietz/Mies va incepe de la ora 14:00, ora Romaniei si conteaza pentru prima etapa din grupa Max Mirnyi.

Fiind parteneri de aproximativ 6 ani deja, Tecau si Rojer formeaza cel mai bine inchegat dublu din tenisul masculin, dupa perechea americana a fratilor Bryan, Bob si Mike.

In intervalul in care au jucat impreuna, Tecau si Rojer au castigat doua titluri de mare slem, la Wimbledon in 2015 si la US Open in 2017, dar si o editie a Turneului Campionilor, in 2015.

Atunci, Tecau si Rojer ii invingeau in finala pe Florin Mergea si Rohan Bopanna.

Tecau si Rojer au castigat 20 de trofee ATP, dintre care doua in acest an, la Madrid si la Basel.

In al doilea meci de dublu al zilei, care va incepe la ora 20:00, Cabal/Farah – campionii columbieni de la Wimbledon si US Open – ii vor avea de partea opusa a fileului pe campionii Australian Open, francezii Herbert/Mahut.

Tecau si Rojer nu au mai jucat niciodata impotriva dublului Krawietz / Mies.