Stefanos Tsitsipas (24 de ani, 4 ATP) s-a calificat pentru a patra oară, în ultimii cinci ani, în semifinalele Openului Australian. Tenismenul grec l-a învins pe cehul Jiri Lehecka, scor 6-3, 7-6 (4), 6-4, la capătul a două ore și șaptesprezece minute de joc.

La scorul de 4-3 în ultimul set, cu doar câteva game-uri înainte de finalul confruntării, Stefanos Tsitsipas a fost la un pas de descalificare. Numărul 4 mondial a lovit mingea după pierderea unui punct, însă norocul a făcut ca gestul să nu rezulte în lovirea copilului de mingi aflat în imediata apropiere.

În contrast, Novak Djokovic a fost descalificat în optimea de finală jucată la US Open, în 2020, în compania spaniolului Pablo Carreno Busta, după ce a lovit o minge care a aterizat în zona gâtului unui arbitru de tușă.

În semifinale, Stefanos Tsitsipas va primi replica rusului Karen Khachanov (20 ATP), calificat pentru al doilea Grand Slam consecutiv în penultimul act.

Whoa... ???? Stefanos Tsitsipas came THIS close to hitting a ball kid out of frustration in an incident eerily reminiscent of Novak Djokovic's controversial US Open default. ????

????️ #AusOpen LIVE | https://t.co/80XjQpwd6J#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/yxmOy1xacs