Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo sunt despărțite de numai trei puncte, iar fostul campion al României, Cosmin Bărcăuan, a vorbit despre favoritele sale la câștigarea campionatului.

La momentul redactării acestui articol, oltenii ocupă primul loc, cu 36 de puncte, urmați de Rapid, cu 34, și Dinamo, cu 33. Toate cele trei formații au câte 16 meciuri disputate și urmează să joace în etapa a 17-a.

Top 6 este completat de Petrolul (30 de puncte), U Cluj (29) și Corvinul (28), în timp ce FCSB ocupă abia locul 7, cu 25 de puncte. Farul, CFR Cluj și Sepsi se află pe pozițiile următoare.

Cosmin Bărcăuan știe cine câștigă Superliga: „Lupta se dă între astea trei!”

Contactat de Sport.ro, Cosmin Bărcăuan a indicat trei echipe care, în opinia sa, se vor lupta pentru trofeu. Fost campion cu Dinamo în sezonul 2003/04, acesta nu și-a ascuns simpatia pentru formația din Ștefan cel Mare, dar le-a inclus în calcule și pe Universitatea Craiova, unde a evoluat înainte de transferul la Dinamo, și pe Rapid.

„S-au schimbat multe, dar să știi că Dinamo rămâne una dintre favoritele mele la campionat, fosta mea echipă. Acolo e și Craiova (n.r. – tot fosta ta echipă)! Da! Adică, după ce văd în teren, știi? Îmi place și Rapidul, îmi place. Sunt echipe care joacă, care au continuitate. Cred că între astea trei va fi bătălia”, a declarat Cosmin Bărcăuan pentru Sport.ro.

Pentru două dintre favoritele sale urmează chiar un duel direct. Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, 30 noiembrie, nu mai devreme de ora 20:00, în etapa a 17-a.

Cele două formații vor juca din nou trei zile mai târziu, joi, 3 decembrie, tot de la ora 20:00, în Cupa României. Ambele partide sunt programate la Craiova și pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Cine este Cosmin Bărcăuan

Născut pe 5 august 1978, la Oradea, Cosmin Bărcăuan a început fotbalul la FC Bihor, însă a devenit cunoscut la Dinamo. A cucerit două Cupe ale României alături de formația din Ștefan cel Mare.

Transferul la Șahtior Donețk i-a oferit șansa de a lucra cu Mircea Lucescu și de a evolua în Champions League, unde s-a duelat cu adversari precum Ronaldinho, Adriano și Lionel Messi.

Bărcăuan a mai jucat în Grecia și Rusia, la PAOK Salonic și OFI Creta, iar pentru România a strâns opt selecții și două goluri. A marcat chiar la debutul pentru națională, într-o victorie cu Iugoslavia.

După retragere, a intrat în antrenorat și a lucrat în ligile inferioare din Grecia, dar și la echipa secundă a lui Olympiacos. De asemenea, a ocupat funcția de scouter la FC Voluntari.