Gabriela Ruse și Marta Kostyuk au reușit calificarea în sferturile de finală ale turneului de dublu feminin din cadrul Openului Australian, ediția 2023. Echipa româno-ucraineană a învins în două seturi perechea formată din Marketa Vondrousova și Miriam Kolodziejova, scor 6-3, 6-4, în 83 de minute de joc.

$78,239 vor încasa, ca echipă, Marta Kostyuk și Gabriela Ruse pentru cele trei victorii legate la Melbourne în 2023.

În sferturi, Gabriela Ruse ar putea primi replica Monicăi Niculescu, dacă sportiva din Slatina va reuși - alături de Viktorija Golubic - să treacă de echipa formată din Elise Mertens și Storm Hunter.

Australian Open 2023 consemnează cel de-al doilea sfert de finală atins de duo-ul Gabriela Ruse - Marta Kostyuk într-un turneu de mare șlem, după ediția 2022 a competiției de la Roland Garros.

