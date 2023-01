A ieșit prima dată din țară la 20 de ani, acum 3 săptămâni, iar acum e în sferturile Openului Australian

„Sunt aici și îmi trăiesc visul!”, a scris Ben Shelton pe Twitter, după calificarea sa în primul sfert de finală de Grand Slam al carierei, la Australian Open 2023.

Calificat în faza ultimilor opt jucători la prima sa participare în Grand Slam-ul de la antipozi, Shelton a devenit al patrulea american care bifează această performanță, alături de Tennys Sandgren, Andre Agassi și Patrick McEnroe, notează ESPN.

Ben Shelton - Tommy Paul, sfert 100% american în Openul Australiei

Toate acestea, la doar trei săptămâni după ce Ben Shelton (20 de ani, 89 ATP) a ieșit pentru prima oară din teritoriul Statelor Unite ale Americii, vizitând Australia.

În plus, Ben Shelton a reușit o performanță nemaiatinsă de la Arthur Ashe. Pentru prima dată, din 1966 încoace, campionul Național al Colegiilor din America a reușit calificarea în sferturile următorului Australian Open.

„Este clar că e o surpriză. M-am urcat în avion fără așteptări. Știu că e foarte greu să te obișnuiești cu diferența de fus orar dintre Statele Unite și Australia. Fiind prima oară când joc în afara Statelor Unite, știam că va fi dificil.

Dar cred că m-a ajutat faptul că nu am avut așteptări, că am ieșit pe teren, am fost eu și am jucat liber. Cred că asta a contribuit mult la succesul meu.

Fiecare meci pe care l-am câștigat aici l-am trăit la fel. Este o combinație de bucurie și ușurare. Când ultima minge aterizează, știu că am reușit. Este incredibil că am reușit acest lucru de patru ori la rând, la acest nivel. A fost grozav să tot retrăiesc acest sentiment,” a declarat Ben Shelton, după meci, potrivit Eurosport.

Rezultatele lui Ben Shelton la Australian Open 2023

Tur 1: 4-6, 6-3, 6-2, 2-6, 7-6 (4) cu Zhizhen Zhang (96 ATP)

Tur 2: 7-6 (3), 7-6 (3), 7-5 cu Nicolas Jarry (154 ATP)

Tur 3: 6-3, 7-6 (4), 6-4 cu Alexei Popyrin (113 ATP)

Optimi: 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2 cu John Wolf (67 ATP)

Shelton este primul jucător de tenis născut în 2002 care semnează calificarea în sferturile de finală ale unui turneu de mare șlem.