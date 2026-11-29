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Arsenal - City: derby cu presiune pe oaspeți

Arsenal și Manchester City se întâlnesc într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului. Arsenal, campioana de anul trecut, ocupă primul loc în clasament, cu 28 de puncte, și are cea mai bună apărare din campionat: doar șapte goluri primite. Formația londoneză traversează o perioadă bună, cu cinci victorii și un egal în ultimele șase etape.

Pe teren propriu, trei dintre cele cinci meciuri ale lui Arsenal au avut peste 2,5 goluri. La nivelul întregului sezon, pragul a fost depășit în cinci dintre cele 11 partide.

Manchester City ocupă locul al treilea, cu 22 de puncte și tot atâtea goluri marcate. Echipa lui Maresca are însă rezultate mai puțin convingătoare în ultima perioadă: două victorii, un egal și trei înfrângeri în ultimele șase meciuri. În deplasare, patru dintre cele cinci partide au avut peste 2,5 goluri, iar în total s-a întâmplat în șapte dintre cele 11 etape.

Bilanțul ultimelor șase întâlniri directe este echilibrat: două victorii pentru fiecare echipă și două rezultate de egalitate. Patru dintre aceste meciuri au avut cel puțin trei goluri. Cel mai recent duel, disputat în aprilie 2026, s-a încheiat cu victoria lui City, scor 2-1. Totuși, formația din Manchester a obținut o singură victorie în ultimele șapte partide disputate în toate competițiile. Echipele probabile:

Arsenal: Arrizabalaga; Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber; Rice, Bruno Guimarães; Tzolis, Ødegaard, Madueke; Havertz.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O’Reilly; Bouaddi, Anderson; Ndiaye, Fernandez, Doku; Haaland. Descarcă Aplicația Superscore pentru toate statisticile relevante din Premier League!