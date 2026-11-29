Gabi Balint a criticat modul în care a fost tratat fotbalistul roș-albaștrilor și a pus sub semnul întrebării decizia băncii tehnice. „Cu Ofri Arad n-a fost gândită dinainte? Să-ți bați joc de el în halul ăsta? Nu poți să-l scoți și să-l cerți de pe margine, să țipi la el. Ofri Arad a jucat la fel de prost ca toți ceilalți” , a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

Mijlocașul israelian a intrat pe teren la pauza partidei din SuperLiga, în locul lui Joao Paulo, însă a rezistat doar 33 de minute, fiind înlocuit în minutul 78. La ieșirea de pe gazon, antrenorul Laurențiu Reghecampf i-a adus reproșuri pe un ton agresiv.

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Gabi Balint: „În iarnă va pleca”

Analistul a remarcat scăderea de nivel a echipei bucureștene după reluarea jocului, susținând că reacția antrenorului a fost exagerată în raport cu vârsta jucătorului. „Dacă în prima repriză FCSB a controlat cât de cât, în repriza a doua a fost o rușine de fotbal. Gestul ăsta a fost total depășit. Nu-i un copil de câțiva ani. În iarnă va pleca”, a mai zis Balint.

Evoluția lui Ofri Arad din repriza secundă a fost una modestă din punct de vedere statistic. Fotbalistul a pierdut toate cele trei dueluri în care a fost implicat, a comis un fault și a fost depășit o dată prin dribling de adversari.

În cele 33 de minute bifate, mijlocașul defensiv adus de la Kairat Almaty în urmă cu aproape un an a atins balonul de 34 de ori și a pierdut posesia în șase rânduri. Din cele 30 de pase încercate, 25 au ajuns la destinație.