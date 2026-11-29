Negocierile nu s-au concretizat din cauza duratei contractului oferit de clubul britanic. „Petrescu, dacă mă ascultă... A avut ofertă de la Crystal Palace. Era în Rusia și îl puneau până la finalul sezonului, dar el voia mai mult, încă un an, și a refuzat. Cred că regretă acum” , a spus Ilie Dumitrescu.

Informația a fost făcută publică de Ilie Dumitrescu , fostul său coleg din „Generația de Aur”. Potrivit acestuia, deținătoarea trofeului Conference League l-a dorit pe Petrescu în perioada în care acesta activa în Rusia, cu mult înainte ca Edi Iordănescu (48 de ani) să preia banca tehnică a celor de la Watford.

De ce a refuzat Dan Petrescu și alte oferte din Anglia

Cu un trecut de jucător important în fotbalul englez, unde a evoluat pentru Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford și Southampton, Dan Petrescu a recunoscut în mai multe rânduri că își dorește să antreneze în Anglia, dar nu în orice condiții. El a respins mai multe propuneri venite din eșalonul secund, considerând că preluarea unei echipe pe parcursul sezonului implică riscuri prea mari.

„Șapte oferte din Championship, dar mereu în timpul campionatului și erau echipe de pe locurile 13, 14, 15. Mi se părea aiurea să mă duc, să risc. Dacă nu reușești din prima, nu mai intri niciodată! Visul meu e să antrenez în Anglia, dar nu mă duc să stau o lună și să plec”, a precizat tehnicianul în trecut.

În prezent, Dan Petrescu este liber de contract din vara anului trecut, când s-a despărțit de CFR Cluj. Antrenorul s-a confruntat recent cu probleme de sănătate și nu este pregătit deocamdată să revină pe bancă.