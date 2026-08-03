Marius Baciu a încercat să schimbe soarta meciului încă din prima repriză, când l-a înlocuit pe Mihai Toma cu Florin Tănase, în minutul 29.

Trei mutări făcute de FCSB la pauză

La revenirea de la vestiare, antrenorul campioanei a operat alte trei modificări.

Alex Stoian i-a lăsat locul lui Boutoutaou, Daniel Bîrligea a fost schimbat cu Joao Paulo, iar Ronny Labonne a fost înlocuit de Valentin Crețu.

FCSB a intrat la cabine condusă cu 2-0, după golurile marcate de Doicaru și Radaslavescu.

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