Marius Baciu a încercat să schimbe soarta meciului încă din prima repriză, când l-a înlocuit pe Mihai Toma cu Florin Tănase, în minutul 29.
Trei mutări făcute de FCSB la pauză
La revenirea de la vestiare, antrenorul campioanei a operat alte trei modificări.
Alex Stoian i-a lăsat locul lui Boutoutaou, Daniel Bîrligea a fost schimbat cu Joao Paulo, iar Ronny Labonne a fost înlocuit de Valentin Crețu.
FCSB a intrat la cabine condusă cu 2-0, după golurile marcate de Doicaru și Radaslavescu.
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