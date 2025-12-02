Deși strălucește pe teren și este una dintre cele mai populare figuri din circuitul WTA, britanica de origine română se confruntă cu provocări majore în viața privată. Fanii tenisului își amintesc probabil de episodul tensionat petrecut în urmă cu patru ani, când un individ a urmărit-o obsesiv la patru competiții consecutive.



Situația a culminat atunci când bărbatul i-a lăsat o scrisoare într-o cafenea și i-a cerut o fotografie, gest care a dus ulterior la emiterea unui ordin de restricție. Deși timpul a trecut, Emma recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să gestioneze acele momente și că amintirile neplăcute încă persistă.



"Nu i-am văzut când au făcut poza"



Dincolo de acel episod critic, Răducanu a explicat că presiunea mediatică rămâne o constantă. Sportiva încearcă să se obișnuiască cu ideea că poate fi recunoscută oricând, însă anumite situații continuă să-i provoace fiori reci.



Jucătoarea de tenis a povestit un moment recent care a neliniștit-o, legat de paparazzi. "Ceea ce m-a speriat cu adevărat a fost când am văzut o fotografie cu mine în Londra și nu observasem că paparazzi o făcuseră. Eram cu cele două prietene bune ale mele. Pur și simplu nu i-am văzut pe fotografi. Asta este evident înfiorător, când te gândești: «Nu i-am văzut, cum au făcut poza asta?» În ciuda acestui lucru, mă simt bine pentru că cineva îmi asigură mereu spatele", a spus jucătoarea, citată de presa britanică.



Emma Răducanu ocupă astăzi locul 29 în clasamentul live al WTA, cu 1563 de puncte. Lidera competiției feminine este Aryna Sabalenka, cu 10.870 de puncte.

