FOTO Mesajul galeriei lui FCSB după rușinea cu Auda

Mesajul galeriei lui FCSB după rușinea cu Auda Superliga
SPORT.RO
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Galeria lui FCSB și-a arătat nemulțumirea după eliminarea cu Auda.

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Din articol

Partida FCSB - Farul, din runda a treia a Superligii, este acum LIVE pe site-ul Sport.ro. La momentul redactării acestui articol, Farul a înscris două goluri în partida cu fosta campioană a României prin Doicaru în minutul 21 și prin Radaslavescu în minutul 45+1.

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Galeria lui FCSB nu este prezentă la meciul cu Farul și a afișat un mesaj prin care și-a afișat nemulțumirea pentru dubla pierdută rușinos în fața lui Auda, scor 3-7 la general.

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FCSB a pierdut ambele partide contra echipei din Letonia, cu 2-3 și cu 1-4, și au fost eliminată din turul al doilea al preliminariilor Conference League.

Echipele de start din FCSB - Farul

  • FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu

Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, L. Stancu, A. Stoian, D. Popa, Politic

Antrenor: Marius Baciu

  • Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu

Rezerve: Buzbuchi, Sima, Larie, A. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Marincean, Gongear, R. Tănasă, I. Cojocaru

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

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