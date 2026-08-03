Partida FCSB - Farul, din runda a treia a Superligii, este acum LIVE pe site-ul Sport.ro. La momentul redactării acestui articol, Farul a înscris două goluri în partida cu fosta campioană a României prin Doicaru în minutul 21 și prin Radaslavescu în minutul 45+1.

Suporterii i-au taxat pe jucători după umilința cu AUDA

Galeria lui FCSB nu este prezentă la meciul cu Farul și a afișat un mesaj prin care și-a afișat nemulțumirea pentru dubla pierdută rușinos în fața lui Auda, scor 3-7 la general.

„Astazi ne ridicam la nivelul vostru”, au transmis fanii lui FCSB