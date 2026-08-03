GALERIE FOTO Schimbare în prima repriză la FCSB! Fotbalistul, taxat după evoluția slabă în meciul cu Farul

Schimbare în prima repriză la FCSB! Fotbalistul, taxat după evoluția slabă în meciul cu Farul Superliga
SPORT.RO
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FCSB a făcut prima schimbare după nici jumătate de oră din meciul cu Farul.

TAGS:
Mihai TomaFCSBflorin tanaseSuperliga
Din articol

Partida FCSB - Farul, din runda a treia a Superligii, este acum LIVE pe site-ul Sport.ro. La momentul redactării acestui articol, Farul a deschis scorul în partida cu fosta campioană a României prin Doicaru în minutul 21.

Schimbare la FCSB după nici 30 de minute

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Roș-albaștrii au făcut prima schimbare după primele 30 de minte de joc, după o prestație cenușie în prima parte a meciului.

Marius Baciu l-a scos pe Mihai Toma în minutul 29, iar mijlocașul de 19 ani a fost înlocuit cu Florin Tănase.

Toma a părut dezamăgit, dar nu a făcut vreun gest de supărare pe marginea terenului.

Echipele de start din FCSB - Farul

  • FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu

Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, L. Stancu, A. Stoian, D. Popa, Politic

Antrenor: Marius Baciu

  • Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu

Rezerve: Buzbuchi, Sima, Larie, A. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Marincean, Gongear, R. Tănasă, I. Cojocaru

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

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