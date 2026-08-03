Partida FCSB - Farul, din runda a treia a Superligii , este acum LIVE pe site-ul Sport.ro . La momentul redactării acestui articol, Farul a deschis scorul în partida cu fosta campioană a României prin Doicaru în minutul 21.

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Roș-albaștrii au făcut prima schimbare după primele 30 de minte de joc, după o prestație cenușie în prima parte a meciului.

Marius Baciu l-a scos pe Mihai Toma în minutul 29, iar mijlocașul de 19 ani a fost înlocuit cu Florin Tănase.

Toma a părut dezamăgit, dar nu a făcut vreun gest de supărare pe marginea terenului.