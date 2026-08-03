Partida FCSB - Farul, din runda a treia a Superligii, este acum LIVE pe site-ul Sport.ro. La momentul redactării acestui articol, Farul a deschis scorul în partida cu fosta campioană a României prin Doicaru în minutul 21.
GALERIE FOTO Schimbare în prima repriză la FCSB! Fotbalistul, taxat după evoluția slabă în meciul cu Farul
FCSB a făcut prima schimbare după nici jumătate de oră din meciul cu Farul.
Roș-albaștrii au făcut prima schimbare după primele 30 de minte de joc, după o prestație cenușie în prima parte a meciului.
Marius Baciu l-a scos pe Mihai Toma în minutul 29, iar mijlocașul de 19 ani a fost înlocuit cu Florin Tănase.
Toma a părut dezamăgit, dar nu a făcut vreun gest de supărare pe marginea terenului.
Echipele de start din FCSB - Farul
- FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu
Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, L. Stancu, A. Stoian, D. Popa, Politic
Antrenor: Marius Baciu
- Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu
Rezerve: Buzbuchi, Sima, Larie, A. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Marincean, Gongear, R. Tănasă, I. Cojocaru
Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
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