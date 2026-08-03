GALERIE FOTO Cum arată tribunele de pe ”Arcul de Triumf” la FCSB - Farul

Cum arată tribunele de pe ”Arcul de Triumf” la FCSB - Farul Superliga
SPORT.RO
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Meciul dintre FCSB și Farul Constanța se dispută pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București.

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fcsb - farul constantaFCSBFarul ConstantaArcul de Triumf
Din articol

Nemulțumiți de starea gazonului din Ghencea, cei de la FCSB au anunțat că nu vor mai disputa meciurile oficiale pe stadionul Stelei. Soluția găsită de oficialii fostei campioane este ”Arcul de Triumf”, acolo unde și rivala Dinamo joacă pe teren propriu.

Cum arată tribunele de pe ”Arcul de Triumf” la FCSB - Farul

Varianta este, evident, temporară, ținând cont că Arena Națională este indisponibilă în această perioadă. În ultimii ani, FCSB a disputat meciurile de ”acasă” pe cel mai mare stadion al țării.

Chiar dacă FCSB vine după eliminarea din Conference League în fața letonilor de la FK Auda (2-3, 1-4), clubul a reușit să vândă un număr important de bilete. Se poate observa, din fotografiile surprinse de reporterul PRO TV prezent la stadion, că tribuna a doua este aproape plină la această partidă.

Asistența este redusă în zona Peluzei Nord, unde fanii au afișat un banner ironic la adresa favoriților după eliminarea din Conference League: ”Astăzi ne ridicăm la nivelul vostru”.

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Echipele de start din FCSB - Farul

  • FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu

Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, L. Stancu, A. Stoian, D. Popa, Politic

Antrenor: Marius Baciu

  • Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu

Rezerve: Buzbuchi, Sima, Larie, A. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Marincean, Gongear, R. Tănasă, I. Cojocaru

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

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