Elena Rybakina, numărul doi mondial, învinsă în meciul de debut la Berlin

Elena Rybakina, numărul doi mondial, învinsă în meciul de debut la Berlin Tenis
SPORT.RO
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Surpriză la turneul WTA 500 de la Berlin.

TAGS:
Elena RîbakinaWTATenis
Din articol

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina, numărul doi mondial, a fost învinsă în meciul de debut la turneul WTA 500 de la Berlin, dotat cu premii de totale 1.206.446 de dolari, înclinându-se în două seturi, 7-5, 6-4, în faţa filipinezei Alexandra Eala, joi, în optimile de finală ale competiţiei.

După ce a fost eliminată în turul 2 la Roland Garros, pe zgură, Rybakina şi-a început campania pe iarbă săptămâna trecută, la Queen's, unde s-a oprit în sferturile de finală. Laureată la Australian Open în luna ianuarie, reprezentanta Kazahstanului va încerca să-şi refacă moralul înaintea turneului de la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie) săptămâna viitoare, la turneul WTA 500 de la Bad Homburg (Germania). Ea a fost campioană la Wimbledon în 2022.

Alexandra Eala o va înfrunta vineri în sferturile de finală de la Berlin pe ucraineanca Elina Svitolina, care nu i-a lăsat nicio şansă germancei Eva Lys, de care a trecut cu 6-3, 6-2, după doar 69 de minute de joc.

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Rezultate - turul 2 (optimi)

Madison Keys (SUA) - Karolina Muchova (Cehia/N.7) 6-4, 7-5;

Linda Noskova (Cehia/N.8) - Diane Parry (Franţa) 6-2, 6-2;

Elina Svitolina (Ucraina/N.6) - Eva Lys (Germania) 6-3, 6-2;

Alexandra Eala (Filipine) - Elena Rybakina (Kazahstan/N.2) 7-5, 6-4.

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