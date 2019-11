Stefanos Tsitsipas, aproape de TRAGEDIE! Povestea cutremuratoare a castigatorului de la Turneul Campionilor: tatal sau l-a salvat in ultima clipa de la moarte

Povestea lui Stefanos Tsitsipas a emotionat intreaga lume.

Tanarul tenismen grec in varsta de 21 de ani, proaspat castigator al Turneului Campionilor a dezvaluit care a fost cel mai dificil moment din viata sa, o experienta care l-a dus aproape de moarte.

Tsitsipas a fost salvat de la inec de catre tatal sau, Apostolos Tsitsipas intr-o zi oarecare de antrenament, in anul 2016, la Hersonissos, Grecia.

Stefanos Tsitsipas: „Pentru cateva secunde am crezut ca eram mort”

„Era o zi in care ploua si batea vantul. Am sarit in apa cu gandul de a ne racori putin, nu intentionam sa inotam mult. Tin minte ca in momentul in care am sarit m-am lovit la picior de o stanca. Apoi, in cateva secunde, eram la 30-40 metri distanta de prietenul meu, fara a intelege ce se petrece. Valurile erau mai mari si mai mari, vantul batea extrem de puternic si nu era vreun salvamar pe plaja. Am simtit imediat cum ma panichez. Si eu, si prietenul meu am incercat sa inotam inapoi spre mal, dar parea imposibil sa avansez. Cu cat incercam mai mult sa ma apropii, cu atat parca eram mai departe de tarm. Tin minte ca ma predasem. A fost un flashback in care timpul a inghetat, nimic nu se mai misca, nu mai simteam nimic. Ma inecam, simteam ca mor. Nu puteam sa respir si m-am simtit neajutorat. M-am straduit sa respir pe cat de mult posibil, a fost o senzatie oribila. Pentru o secunda am crezut ca murisem deja", a relatat campionul de la Londra.

„L-am vazut pe tata si ii vedeam frica din privire. Asta mi-a dat speranta. Nu s-a gandit vreo clipa ca poate muri, tot ce voia e sa ma salveze. El e eroul meu. Cand m-a dus pe plaja, am simtit ca sunt cel mai fericit si mai norocos om din lume. Tata a devenit eroul meu si, dupa ce a vazut ca sunt in regula, a intrat imediat in valuri pentru a-l cauta pe prietenul meu. L-a gasit imediat si l-a adus la mal, salvandu-l si pe el", a mai spus Stefanos.

Tsitsipas: „Cand am respirat pentru prima oara, aceea a fost cea mai frumoasa senzatie din viata mea”, a declarat Stefanos Tsitsipas.

„Din acea zi, vad totul intr-o perspectiva diferita. De atunci mi-am spus pe teren mereu: "Nu mai poti simti frica. Mai rau decat atunci nu poate fi vreodata". Si simt intr-adevar ca sunt in stare de orice, teama nu mai exista in jocul meu. Pot sa fac orice din acel moment. Nu trebuia sa se intample asta, dar s-a intamplat si pretuiesc asta", a spus Stefanos Tsitsipas inlacrimat.

From his “secret mission” to this on-demand Pointer Sisters reprise, I’m not sure I’ve ever seen an athlete as chill during a big event as Stef Tsitsipas was this week in London. Very cool to see it pay off with a W. pic.twitter.com/SLE9JSUxF3 — Blair Henley (@BlairHenley) November 18, 2019

Stefanos Tsitsipas a atins duminica apogeul carierei sale pana in prezent, impunandu-se in finala Turneului Campionilor in fata austriacului Dominic Thiem, scor 6-7, 6-2, 7-6. Tsitsipas este primul tenismen grec din istoria tenisului care isi adjudeca Turneul Campionilor.