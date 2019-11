SCHIMB DE GENERATII! Tsitsipas il bate pe Federer si e primul finalist la Turneul Campionilor

Stefanos Tsitsipas (21 ani, 6 ATP) l-a invins in doua seturi pe Roger Federer (38 ani, 3 ATP)

In prima semifinala de la Londra, tanarul jucator grec a reusit sa-l invinga scurt, in doua seturi, pe Roger Federer, adversar cu 17 ani mai in varsta. Partida a durat o ora si 35 de minute de joc, scor final 6-3, 6-4.

Experienta imensa a fostului numar 1 mondial nu a fost de ajuns pentru a-l invinge pe debutantul la Turneul Campionilor. Elvetianul a ratat nu mai putin de 11 mingi de break si si-a pierdut de 3 ori serviciu de-a lungul partidei.

Campion la NextGen in 2018, Tsitsipas il va intalni in marea finala pe invingatorul dintre Dominic Thiem si Alexander Zverev.

Grecul este cel mai tanar finalist la Turneul Campionilor de la Del Potro, care reusea accederea in ultimul act in 2009, pierdut cu Davydenko.

@StefTsitsipas loves the big stage